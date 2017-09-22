Bilim insanları kozmik ışınların kaynağıyla ilgili gizemi çözdü!

And Dağları'nın eteğindeki Malargue'de 3 bin kilometrekarelik bir plato üzerinde kozmik ışınları gözlemleyen araştırmacılar, bölgeye yerleştirdikleri 1600 sensörle 12 yıl boyunca Dünya yüzeyine ulaşan 30 bin radyoaktif parçacığın hareket yönünü inceledi. Bilim insanları, ışınların büyük bölümünün aynı yönden, uzayda galaksi yoğunluğunun fazla olduğu belirli bir bölgeden kaynaklandığını fark etti. Dağılma yönünde, aksi yönde bir sapma olması olasılığının milyonda iki olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, bunun kozmik ışınlarındışından kaynaklandığına yeterli kanıt olduğunu vurguladı.İlk kez Avusturyalı bilim adamı'in 1912 yılında gökyüzünde balonla yaptığı ölçümlerle keşfedilen kozmik ışınların Güneş Sistemi dışından geldiği kabul edilmekle birlikte, kaynağının ne olduğu tam olarak bilinmiyordu. Fenomenin süpernova patlamalarından kaynaklandığı düşünülüyordu.