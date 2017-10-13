Bir iPhone 8 pil şişme sorunu daha geldi

Apple, iPhone 8'deki pil sorununu gösteren raporları araştırdığını doğrulamıştı ancak, bu sorun gün geçtikçe artacak gibi görünüyor.

Yeni gelen iddialara göre bir Best Buy personeli, Amerika’da bir müşterinin onarım için iPhone 8 getirdiğini söyledi.

Söz konusu model hakkında çok az şey söylendi ve cihazın bir iPhone 8 mi yoksa bir iPhone 8 Plus mı olduğunu henüz belli değil, ancak şimdiye kadar benzer sorunlardan muzdarip olan tüm iPhone'ların hepsinin Plus modeli olduğunu belirtmek gerekir.

Best Buy çalışanının reddit'te yayınladığı bir fotoğraf, şişmiş bir batarya ile birlikte gelen diğer iPhone modellerinde olduğu gibi, ekranın çerçeveden dışarıya itildiği noktaya kadar şişirilmiş bir pil olduğunu açıkça gösteriyor.

Ancak, fotoğrafı yayınlayan reddit kullanıcısı, o zamandan sonra hesabını ve fotoğrafı başka ayrıntılar vermeden kaldırdı.

Apple, bu hatalı modeller hakkında çok fazla konuşmadı ancak iPhone 8'de şişmiş pil raporlarının bulunduğunun farkındaydı ve sebebini belirlemek amacıyla hepsini araştırdığını söyledi.

Bu noktada, konunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor, ancak şişirilmiş piller ile ilgili raporlar dünyanın farklı yerlerinden geliyor ve bu da birkaç partinin bu sorundan etkilendiğini gösteriyor olabilir.

Bu hikayenin iyi bir yanı varsa, bu cihazların aşırı ısınma nedeniyle patladığı görünmüyor olması, bazı insanlar iPhone'ların şişmiş pil ile birlikte, hatta kutuya dokunmadan gönderildiğini iddia ediyor. Diğerleri, ilk şarj süresince olduğunu açıkladı. Dolayısıyla, cihazı birkaç gün kullandıysanız, muhtemelen güvendesiniz.