Bir sızıntı da Xiaomi Mi 6'dan geldi

Xiaomi'nin bir sonraki Mi serisi amiral gemisi akıllı telefonu Mi 6’ya ait olduğu iddia edilen canlı görüntüler yayınlandı. Bu görüntüler, Çinli mikroblog web sitesi Weibo'da sızdırıldı. Resimler genellikle cihazın ön kısmına odaklanmış ve ekran açıkken çekilmiş.

MIUI arayüzü ile çalışıyor gibi görünse de, telefonun ön yüzünde Mi logosu yok, bu nedenle Mi X'in bir Xiaomi telefonu olup olmadığını doğrulamak zor görünüyor.

Ayrıca, bu görsellerdeki tasarım, daha önceki sızdırılan görsellerdekiler ile uyuşmuyor. Şimdiye kadar gelen söylentilere göre Xiaomi Mi 6, üç versiyon olarak sunulacak ve kendi ekran form faktörü ile yongaseti paketi bu telefonlarda kullanılacak. Ayrıca, üst varyantında 6GB RAM ve seramik malzeme kullanılması bekleniyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.