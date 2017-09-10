Black Desert Online Türkiye'ye geliyor

Çok oyunculu rol yapma oyunu Black Desert Online, 14 Temmuz 2015’te Güney Kore’de yayımlandıktan sonra kısa sürede büyük ilgi topladı. 3 Mart 2016’da Amerika ve Avrupa’da yayınlandığında ise milyonlarca oyuncunun çoktan ilgi odağı haline gelmişti.

PearlAbyss’in oyunu Türkiye’de yayınlayacağı tarih, oyuncular tarafından merakla bekleniyordu. PearlAbyss yetkilileri, 6 Eylül 2017 tarihinde yaptıkları açıklamayla, Black Desert Online’ın Türkiye’de, resmi PearlAbyss Türkiye ofisi tarafından kurulan PearlAbyss sunucularında tamamen Türkçe olarak hazırlandığını ve çok yakında Türk oyuncularla buluşacağını açıkladı.

Koreli şirket PearlAbyss tarafından geliştirilen, yine kendisine ait olan ve tarihin en gelişmiş grafik motoru olan Black Desert Engine’i kullanan Black Desert Online, gerçeğinden ayırt edilemeyen detaylı karakterler yaratma, oyun tarihinde hiç görülmemiş derinlikte ve detayda ticaret, üretim ve görev alt sistemleri, bilgi ve deneyime dayalı karakter geliştirme metoduyla oyun dünyasında büyük ses getirmişti.

Black Desert Online’ın en dikkat çekici özelliği, alışılmış MMORPG türünün aksine, oyuncuların karakter gelişimlerini keşif, deneyim ve bilgiye dayalı, yenilikçi bir yolla yapmalarını sağlamasıydı. Black Desert dünyasında, oyuncular kuşandıkları silah ve zırhlarla değil, dövüştükleri yaratıklardan edindikleri deneyimle, konuştukları karakterlerden aldıkları bilgilerle güçleniyorlar. Oyuncular koştukları mesafeler, taşıdıkları yük gibi aktiviteler hesaplanarak, zamanla gelişiyor ve bu MMORPG türü için bir ilk olarak kabul ediliyor.