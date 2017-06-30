Bunlar iPhone'dan önce en iyi telefonlardı

Apple'ın orijinal iPhone'unun piyasaya sürülmesinin 10. yıldönümünde, insanların iPhone gelmeden önce alabileceği en iyi telefonları merak ediyor musunuz?

Tam bir QWERTY klavyeye sahip cihazlardan, en iyi olanlar arasında Nokia, Sony ve Ericsson firmalarına ait telefonlar yer alıyor. İlk iPhone'dan en azından kağıt üzerinde biraz daha üstün görünüyordu. Bazılarının 3G bağlantısı vardı ve diğerleri kullanım için daha iyi olduklarını iddia ederken, bazıları üstün kameralara sahipti. İlk iPhone'da bu özelliklerin çoğundan yoktu. GPS, video kaydı gibi şeyler yoktu ve bir 3G ağına bağlanamıyordu ama yine de bir devrimdi. Akıllı telefon paradigmasını bir bütün olarak değiştirdi; daha önce var olana benzeyen yeni dokunmatik arayüzü, takılmadan yazmayı sağlayan bir klavye ve geniş ekranlı bir görünüm ve yeni bir tasarım.

Bir değişikliğin ne kadarını getirdiğini daha iyi anlamak için, orijinal iPhone'un hemen öncesinde bulunan en iyi telefonlar ı aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.

BlackBerry Curve 8300

2003 yılında Quark'ın piyasaya sürülmesinden sonra BlackBerry, e-posta, web ve BBM'yi tek bir cihazda QWERTY klavyeyle birleştirerek gerçekten dikkat çekti.

Ardından BlackBerry Pearl, daha kompakt bir tasarım ve aynı zamanda bir ilk olarak kamerayla ve navigasyon için yeni bir trackpad'le bu kazanılan formülü geliştirdi ancak, iPhone'tan önceki en önemli cihazı aslında Curve'ydi.

BlackBerry Curve daha güçlü ve daha yüksek bir çözünürlüğe sahipti ancak, kusurları gerçekten çok daha üstün ve daha rahat kullanıcı arabirimine sahip olan iPhone'la ortaya çıktı.