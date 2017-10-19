Çocuklar kodlamayı oyunla öğrenecekler!

Platform, öğrencilerin algoritmik/bilişimsel düşünme becerilerini artırarak ileri düzeyde bilgisayar becerisi için temel oluşturmayı sağlayan e-öğrenme imkânı sunuyor. Geleceğin dili olarak nitelendirilen kodlama ile çocuklar, sistemli ve yaratıcı düşünebilme, problemlere farklı yönleriyle bakıp çözüm üretme becerisi kazanıyorlar.

Kodlama eğitimine yeni başlayanlar için en uygun kodlama dillerinden biri olan Python dili sayesinde çocuklar, kullanılan platformdan bağımsız şekilde her türlü yazılımı geliştirebiliyorlar. Kodris’in online kodlama platformuyla çocuklar, algoritma kurmayı, kodlamayı, analitik düşünmeyi, programlı ve değişkenleri dikkate alarak işlemler yapabilmeyi, problemler için kısa yoldan çözüme ulaşmaya yönelik, problem çözme yeteneğini geliştirmeyi öğreniyorlar.

Programda konular, kolaydan zora, basitten karmaşığa ve bilinmeyene göre sıralanıyor. Konulardaki arka plan sesi eğlenceli ve Oyun tabanlı bir öğrenme sunuyor. Akıllı takip sistemiyle çocukların yapmış oldukları çözümler otomatik olarak değerlendirilip, puanlanıyor. Canlı destek servisi her türlü sorulara yanıt veriyor.