Oyuncuların rüyasını süsleyen Alienware 17 Türkiye'de!

Dell, Sömestr tatiline keyif katmak isteyenler için Alienware oyun bilgisayarlarını farklı versiyonları ile Avrupa’nın 1 numaralı elektronik market zinciri Media Markt’ta satışa sunuyor.

Dell’in PC oyun sektöründeki uzmanlığının bir yansıması olan Alienware 17, sahip olduğu olağanüstü grafik kartı ve büyük ekranıyla performans tutkunu oyunseverlerin tercihi oluyor.

Media Markt’ta satışa sunulan Alienware 17 fiyatı 7.499 TL olarak belirlendi.

Alienware 17 özellikleri

Alienware 17 dizüstü bilgisayarlarda; maksimum CPU performansına çıkmak için sürekli olarak sıcaklık eşik değerlerini takip eden, patent başvurusu yapılmış Dynamic Overclocking, USB 3.0 ve Thunderbolt 3 teknolojisi desteği için USB Tip-C bağlantı yuvaları bulunuyor.

Ayrıca oyunların ve uygulamaların hızlı yüklenmesini sağlamak adına 4GB/s sunan PCle SSD teknolojisi yer alıyor. Bağlantı yeteneğinden ödün vermemek için Alienware, çevrimiçi oyunlar oynarken, oyunlarınızı aktarırken veya çevrimiçi HD video keyfi yaşarken daha fazla hız ve güvenilirlik hedefiyle Killer Wireless-AC 1535 ve Killer E2400 High Performance Gigabit Ethernet kontrol birimlerini uyguluyor.

Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlar, Ultra HD 4K oyun deneyimi için 4K grafik kartı ve opsiyonel olarak 4K ekran özellikleri barından Alienware Grafik Yükseltici’ye bağlanabiliyor.

Güncellenmiş portföyde sunulan benzersiz seçenekler arasında Alienware 17, daha kaliteli görseller ve daha düşük güç gereksinimi için en son IGZO teknolojisi ile isteğe bağlı bir Ultra 4K monitör sunuyor.