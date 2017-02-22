Dünya benzeri 7 gezegen bulundu!

Güneş Sistemi dışında yer alan ve Güneş gibi bir yıldızın yörüngesinde bulunan 7 yeni gezegen keşfedildi.

22/02/2017 22:30

Bu gezegenlerde üçünde canlı olma ihtimali var ve yaşanabilir durumdalar. Exoplanet olarak adlandırılan ve Güneş Sistemi dışında yer alan bu gezegenler, Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta ve Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde.

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Trappist-1'in düşük kütleli ve soğuk bir yıldız olduğu varsayılıyor. Gezegenler, NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ve dünyada bulunan gözlemevleri tarafından tespit edildi.

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Trappist-1 gezegenlerinden üçünün yüzey sıcaklığının, yeterli atmosfer basıncı göz önüne alındığında sıvı su varlığını destekleyebileceği ve yaşanabilir bölge tanımına girebileceği düşünülüyor. Bakalım bu kez uzaylı bir yaşamla karşılaşılabilecek mi hep beraber bekleyiz göreceğiz.

    Yazar: Berk İşçimen

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