Dünyaca ünlü oyun ücretsiz oldu!

Square Enix önceden Final Fantasy XV'yi yalnızca ön sipariş ile alanlara özel olarak verdiği A King's Tale: Final Fantasy XV’in mart ayı itibari ile herkese ücretsiz olarak vereceğini duyurdu.

Xbox Games Store ve PlayStation Store'dan indirilebilecek olan A King's Tale: Final Fantasy XV, Final Fantasy XV'ten 30 yıl öncesinde geçiyor ve retro grafikler ve yüksek tempolu dövüş sistemiyle dikkat çeken oyun, başkenti yağmacı canavarlara karşı savunmaya çalışan Kral Regis ve sadık yol arkadaşlarına odaklanıyor.

A King's Tale: Final Fantasy XV'i Xbox Games Store ve PS Store üzerinden hemen ücretsiz indirebilirsiniz.