Efsane otomobil Alpine geri dönüyor!

Alpine’in hafiflik, çeviklik ve performans şeklinde özetlenebilecek zamansız ilkelerini bir araya getiren iki koltuklu bu spor coupé, A110 ‘Berlinette’ modelinin gerçek anlamda ruhunu taşıyor. A110, Dieppe’deki Alpine fabrikasında üretiliyor ve Avrupa’da 2017’nin sonlarında pazara sunuluyor olacak.

Alpine A110 sadece 1080 kg’lık boş ağırlığı ile kelimenin tam anlamıyla ultra-hafif. Otomobilin kompakt boyutları , optimal ağırlık dağılımı ve düşük ağırlık merkezi sayesinde üst düzeyde ataklık elde edildi.

Alpine A110, Renault-Nissan İttifakı tarafından ortaklaşa geliştirilen 4 silindirli, 1.8 litrelik ve turbo şarjlı yepyeni bir motorla donatıldı.

Motorun maksimum gücü 185kW/252PS ve maksimum tork değeri de 320Nm. Tüm bu değerler sadece 1080 kg’lık boş ağırlığı ile bir araya geldiğinde A110’un 4.3 kg/PS’lik kusursuz güç/ağırlık oranı (233PS/t) ortaya çıkıyor. Böylelikle de 0 - 100 km/saat hızlanması sadece 4.5 saniye sürüyor.

Motor 7 vitesli, yaş kavramalı Getrag DCT şanzımanla eşleştirildi. Dişli oranları da Alpine’in her zaman optimum performans göstermesi bakımından özel olarak ayarlandı.

A110’da üç farklı sürüş modu bulunuyor (Normal, Spor, Pist). A110’un 250km/saatlik azami hıza erişmesi ve arka spoilere ihtiyaç duyulmaksızın pürüzsüz ‘Alpine’ profilini muhafaza etmesi bu sayede mümkün oluyor.

A110, hem modern bir tasarıma sahip hem de bir “Alpine” olarak hemen göze çarpıyor. Modern tasarım dilini, malzemelerini ve teknolojilerini A110 Berlinette’i efsane haline dönüştüren ebat, biçim ve profil özellikleriyle harmanlıyor.

Alpine A110 Première Edition sayılı üretilmiş bir limited edition versiyonu ve sadece bin 955 adet üretilecek. Bin 955 rakamı Jean Redele’nin Alpine’i lanse ettiği yıla gönderme yapıyor.

Alpine Première Edition için öngörülen fiyat 58.500 Euro olarak belirlendi.

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