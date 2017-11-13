Facebook'un önceki başkanından zehir zemberek açıklama!

Facebook'un kurucuları arasında yer alan ve firmada başkanlık görevi de üstlenen dolar milyarderi Sean Parker'ın ifadeleri yenilir yutulur düzeyde değil.

Sean Parker, "Başta Facebook olmak üzere pek çok sosyal medya servisi etik sınırları aştı. Söz konusu servisler, insanların zaaflarını kullanarak; psikolojilerine kayda değer zarar veriyorlar. Sadece Tanrı, bu sosyal medya uygulamalarının özellikle çocuklarına ne kadar zarar verdiğini bilebilir. Bu uygulamalarla uğraşırken bilinçlerimizi ne çapta zedeliyoruz? Garip bir çemberi besliyor ve sonunda başladığımız yere dönüyoruz." ifadelerini kullandı.



Sean Parker

Google'ın eski üst düzey yöneticisi Tristan Harris de, Parker'a tam destek veriyor. Harris'e göre "Kullanıcılar fayda-maliyet analizi yaparak ve servisleri olabildiğince az kullanarak, zararı asgari seviyeye çekmek" zorunda.

