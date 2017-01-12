Excel'in son sayfasına inmek için 9 saat uğraştı

Microsoft'un Office paketinde yer alan Excel uygulaması ilginç bir olay ile karşımıza çıktı. Bildiğiniz gibi finansal tabloların hazırlanmasında büyük kolaylık sağlayan Excel'de sütun ve satırların sonsuz olduğu düşünülüyordu. Ancak Hunter Hobbs bunun öyle olmadığını 9 saatin sonucunda ortaya çıkardığı bir video ile kanıtladı.

Hunter Hobbs, Excel'de tam 9 saat uğraşarak en alt satıra inmeyi başardı. H. Hobbs'un deneyine göre Excel'in en al satırı 1.048.576'da bitiyor. Günümüzde firmaların bu kadar çok uzunlukta tablo oluşturmayacağı aşikar. Ancak Microsoft yine de işini sağlama alarak Excel'e 1.048.576 satır eklemiş.