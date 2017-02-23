Exoplanet discovery için Google'dan Doodle!

Güneş Sistemi dışında yer alan ve Güneş gibi bir yıldızın yörüngesinde bulunan 7 yeni gezegen keşfedildi. NASA, Dünya'ya yaklaşık 40 yılı ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız sisteminde su barındırmaya uygun Dünya'ya benzeyen 7 gezegen keşfetti.

Bu keşif gündeme bomba gibi düştü ve Google’da NASA'nın bu keşfini ana sayfasında bir Doodle ile kutladı. Animasyonlu Doodle’da gezegenlerin keşfi resmedildi.



EXOPLANET DISCOVERY NEDİR?

Güneş Sistemi dışında yer alan ve Güneş gibi bir yıldızın yörüngesinde bulunan 7 yeni gezegen Exoplanet olarak adlandırılıyor. Exoplanet olarak adlandırılan ve Güneş Sistemi dışında yer alan bu gezegenler, Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta ve Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde. Bu gezegenlerde üçünde canlı olma ihtimali var ve yaşanabilir durumdalar.

Trappist-1'in düşük kütleli ve soğuk bir yıldız olduğu varsayılıyor. Gezegenler, NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ve dünyada bulunan gözlemevleri tarafından tespit edildi.

Trappist-1 gezegenlerinden üçünün yüzey sıcaklığının, yeterli atmosfer basıncı göz önüne alındığında sıvı su varlığını destekleyebileceği ve yaşanabilir bölge tanımına girebileceği düşünülüyor.