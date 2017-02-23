Exoplanet discovery için Google'dan Doodle!

Exoplanet discovery nedir? Yedi gezegen Exoplanet discovery için neden Doodle yayınlandı?

23/02/2017 08:35

Güneş Sistemi dışında yer alan ve Güneş gibi bir yıldızın yörüngesinde bulunan 7 yeni gezegen keşfedildi. NASA, Dünya'ya yaklaşık 40 yılı ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız sisteminde su barındırmaya uygun Dünya'ya benzeyen 7 gezegen keşfetti.

Bu keşif gündeme bomba gibi düştü ve Google’da NASA'nın bu keşfini ana sayfasında bir Doodle ile kutladı.  Animasyonlu Doodle’da gezegenlerin keşfi resmedildi.

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EXOPLANET DISCOVERY NEDİR?

Güneş Sistemi dışında yer alan ve Güneş gibi bir yıldızın yörüngesinde bulunan 7 yeni gezegen Exoplanet olarak adlandırılıyor. Exoplanet olarak adlandırılan ve Güneş Sistemi dışında yer alan bu gezegenler, Dünya'dan 40 ışık yılı uzaklıkta ve Trappist-1 ismi verilen yıldızın yörüngesinde. Bu gezegenlerde üçünde canlı olma ihtimali var ve yaşanabilir durumdalar.

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Trappist-1'in düşük kütleli ve soğuk bir yıldız olduğu varsayılıyor. Gezegenler, NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu ve dünyada bulunan gözlemevleri tarafından tespit edildi.

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Trappist-1 gezegenlerinden üçünün yüzey sıcaklığının, yeterli atmosfer basıncı göz önüne alındığında sıvı su varlığını destekleyebileceği ve yaşanabilir bölge tanımına girebileceği düşünülüyor.

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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