Facebook, Movies adlı özelliğin testlerine başladı!

Facebook, artık kullanıcılarının Movies özelliğiyle sinema bileti almasını da sağlayacak.

11/09/2017 19:30

Şimdilik ABD’deki bazı kullanıcılara sunulan Movies özelliği ile Facebook kullanıcıları, yakınlarında vizyona giren filmleri liste halinde görüp bilet satın alabilecekler. Facebook’un Movies özelliğini denemesinin arkasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de kullanıcılarını uygulamanın içinde tutabilmek.

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Gençler arasında inanılmaz bir popülerlik kazanan Snapchat’in özelliklerinin bir bir kendi uygulamaları üzerine eklenmesinin en büyük sebebi de bu. Facebook, genç kullanıcıları elinde tutabilmek adına elinden geleni kesinlikle ardına koymuyor. Dolayısıyla ilerleyen dönemlerde bu tarz adımların atıldığına daha çok şahit olacağız.

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Movies şu an test aşamasında ve sınırlı bir kullanıcı kitlesinin hizmetine açılmış durumda. Fakat yakın zamanda diğer tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak. 

 

    Yazar: Berk İşçimen

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