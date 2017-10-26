Facebook ruh sağlığımızı bozuyor!

ABD'de 5 bin Facebook kullanıcısı üzerinde gerçekleştirilen bir araştırma, kişilerin sosyal medya kullandıkça daha mutsuz bireyler olduğunu ortaya çıkardı. Aynı zamanda geçen yıl yani 2016'da ortalama bir Facebook kullanıcısının günde 50 dakikasını sitede harcadığı ortaya çıktı.

ABD'deki California Üniversitesi'nden Holly B. Shakya ve Yale Üniversitesi'nden Nicholas A. Christakis'in yaptığı çalışmalar kapsamında Facebook'un aslında bünyemiz üzerinde negatif etkileri olduğu ortaya çıktı. Araştırma 2013, 2014 ve 2015 yıllarında yapıldı ve toplam 5208 sosyal medya kullanıcısını kapsıyor.

Facebook’un 2016 yılı verilerine göre ortalama bir kullanıcı her gün 50 dakika Facebook’ta vakit geçiriyor. Araştırmalara göre sosyal medya platformalarından bir bağlantıya tıklamak, birinin profilindeki son paylaşımına bakmak ya da beğen tuşuna basmak bizim ruhsal sağlığımızı yüzde 5 ile 8 arasında bir oranla olumsuz etkiliyor.