Facebook, sessiz oda üretip ne yapacak?

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz gün Facebook hesabından bir görsel paylaştı. Bu görselde Facebook'un sessiz odalar ürettiği açıkça görünüyordu. Peki, Facebook bu sessiz odaları neden inşaa ediyor? Facebook'un yeni planı ne?

Facebook, uzun bir süredir Oculus Rift'i de bünyesine katmasıyla beraber sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik üzerine çalışmalar yapıyor. Bu araştırmaları üst seviyeye çıkarmak için Washington'da bir araştırma laboratuvarı kuran Facebook, laboratuvarlarda sessiz odalara yer veriyor.

Mark Zuckerberg, gönderisinde "Redmond, Washington'daki Oculus Araştırma laboratuvarımızı ziyaret ettik ve dünyanın en iyi bilim adamları ve mühendislerinden bazıları sanal ve artı gerçekliğin sınırlarını zorluyordu. Ekibin başında Michael Abrash bulunuyor ve gelişmiş optik, göz izleme, karışık gerçeklik ve insan vücudunu haritalamak için yeni yollar gibi konular üzerinde duruyor. Hedef, VR ve AR'ı hepimiz istediğimiz şey haline getirmektir. Herhangi bir yere girebilecek kadar küçük gözlükler, her şeyi deneyimlemenizi sağlayan yazılımlar ve fiziksel dünyayla yaptığınız gibi sanal dünyayla etkileşime girmenizi sağlayan teknolojiyi geliştirmeyi hedefliyoruz. Oculus Rift, şimdiye kadar satın alabileceğiniz en iyi VR deneyimi ve bu laboratuarda şu anda inşa edilen teknoloji, geleceğin daha çabuk gelmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Facebook'un sessiz odaları, Oculus Rift'in ses deneylerini yapmak için kurduğu bu ifadeden de anlaşılıyor. Bakalım ilerleyen dönemlerde Oculus Rift için devrimsel bir yenilik görecek miyiz?