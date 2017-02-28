Facebook Video Uygulaması artık Samsung Smart TV’lerde

Samsung Electronics, yeni Facebook TV video uygulamasının 2017 QLED TV serisi de dahil olmak üzere Samsung Smart TV'lerde kullanıma sunulduğunu ve uygulamanın tüm 2015, 2016, 2017 Smart TV modellerinde de kullanılabilir olacağını duyurdu. Samsung, lansmanıyla eş zamanlı olarak Facebook Video Uygulaması kullanıma sunan tek TV üreticisi olarak televizyon alanında küresel lider rolünü daha da sağlamlaştırıyor.

video uygulaması, Facebook videolarını daha büyük bir ekranda izlemek için yeni bir seçenek sunuyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar, arkadaşları veya takip ettikleri sayfalar tarafından paylaşılan videoların yanı sıra dünyanın dört bir yanından en güncel canlı video yayınlarını ve ilgi alanlarına göre önerilen videoları izleyebiliyorlar.

Kullanıcılar, uygulamaya erişmek için kolayca Samsung Smart Hub hesaplarında oturum açıp uygulamayı indirebiliyorlar. Tek seferlik bir Facebook oturumu açma talebinin ardından yeni içeriklerin keyfini çıkarmaya ve keşfetmeye başlayabiliyorlar.

Daha önce Samsung, tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik bütüncül, yalın bir kullanıcı deneyimine odaklanan gelişmiş Smart TV ürünlerini sunmuştu. Kullanıcılar, yeni özellikler sayesinde TV'ye bağlı tüm cihazları tek kaynaktan, yani Samsung One Remote ile kontrol edebilecekler. Dahası, kullanıcılar, en sevdikleri canlı TV programlarını ve isteğe bağlı video servislerini doğrudan Smart View mobil uygulamasına basit bir tıklamayla TV'de izleyebilecekler.