Facebook videolarında reklam dönemi başlıyor!

Facebook'un reklam politikasında değişiklik yapacağı uzun bir süredir konuşuluyordu. Bugün ise Facebook'un reklamlarını nasıl kullanacağı ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi YouTube'da videoların belirli yerlerinde reklamlar çıkıyordu. Bu modelin aynısının Facebook'a da geleceği söyleniyor.

Facebook'ta video başladıktan 20 saniye sonra belirecek olan reklamlardan elde edilen gelirler, yayıncı kuruluşlar ile paylaşılacak.

Ancak bu gelirlerin %55'i yayıncılara verilecek. %45'i ise Facebook'a kalacak. Facebook bu hamlesi ile ilk defa video üzerinden yayıncıların gelir elde etmesini sağlayacak. Ayrıca 90 saniyeden az videolara reklam entegre etmek mümkün olmayacak.

YouTube'daki yayıncıları kendi platformuna çekmek isteyen Facebook, bakalım bu hamlesi ile başarılı olabilecek mi?