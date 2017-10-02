FBI, iPhone'u nasıl hacklediğini Apple'a açıklamayacak!

FBI, geçtiğimiz yıl Amerika'da yaşanan terör olayında, teröristin kullanmış olduğu iPhone 5C'nin şifresini Apple'dan kırmasını istemişti. Ancak Apple, müşteri gizliliğini öne sürerek, terörist de olsa iPhone'un şifresini kırmayacağını açıklamıştı. ABD hükümeti, FBI ve Apple arasında gerginlik uzun süre sürmüş ancak Cupertinolu firma geri adım atmamıştı.

FBI, geç de olsa 1 milyon dolar harcayarak iPhone 5C'nin şifresini kırmıştı. Bu olaydan sonra Apple, FBI'dan iPhone'un şifresini nasıl kırdığını öğrenmek istemişti. Ancak Apple eli boş dönmüştü. İlerleyen süreçte mahkemeye başvuran Apple, yine eli boş döndü.

Federal mahkeme, FBI'ın kullanmış olduğu şifre kırma aracı ile iPhone 5C'nin şifresini nasıl kırdığını Apple'a açıklamak zorunda olmadığı hususunda karar verdi. Yani Apple, asla iPhone 5C'nin şifresinin nasıl kırıldığını öğrenmeyecek. Gizliliğe önem veren Apple'ın ilerleyen süreçte mahkemenin vermiş olduğu bu karar itiraz etmesi bekleniyor. Sizce, terörist bile olsa Apple'ın iPhone'un kilidini kırmaması doğru mu?