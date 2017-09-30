Fortnite ilk gününde rekor kırdı!

Fortnite, Epic Games gibi büyük bir oyun firması elinden çıkan son derece özel bir oyun. Fortnite için geliştirilen ve ayrı olarak oyunculara sunulan Fortnite Battle Royale tıpkı H1Z1 ve PUBG gibi aynı mekaniğe dayanıyor. Buradaki en büyük fark diğer iki oyun belli bir ücret isterken, Fortnite Battle Royale tamamen F2P olarak oyunculara sunuldu.

Fortnite ilk piyasaya sürüldüğü günde 1 Milyon oyuncuya ulaştı. 1 Milyon gerçekten de çok etkileyici bir rakam olsa da, diğer tarafta yılın en başarılı oyunlarından birinin olduğunu da unutmamak gerek.

PUBG henüz erken erişim süresinde olmasına rağmen, daha bir yılını doldurmadan 12 milyondan fazla kopya sattı. Fortnite ise Battle Royale’in ücretsiz oluşuyla ön plana çıkacak gibi görünüyor.