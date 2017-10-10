Galaxy A 2018 serisi pahalı olacak!

Samsung, ülkemizde 1.5999 TL'ye sattığı Galaxy A3 2017 modeli ile büyük beğeni toplamıştı. 1.999 TL'lik performans canavarı Galaxy A5 2017'nin yanında 2.2999 TL fiyatı ile amiral gemisi modellere kafa tutan Galaxy A7 2017, Samsung'un yüzünü güldürmüştü. Ancak bugün gelen bilgilere göre Galaxy A 2018 modelleri bu kadar uygun fiyatlı olmayacak.

Peki, Galaxy A 2018 serisi neden pahalı olacak? Samsung, çıtayı üst seviyeye taşıyarak Galaxy A serisinde Galaxy S8 ve Note8'de olduğu gibi Infinity Display yani çerçevesiz ekrana yer verecek. Ayrıca Galaxy A5 2018 ve Galaxy A7 2018 modellerinde çift arka kamera kurulumuna yer verilmesi bekleniyor.

Bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda; Galaxy A3 2018'in 1.999 TL'den başlayacağı Galaxy A7 2018'in ise 2.999 TL ile zirveyi zorlayacağını söyleyebiliriz. Bu fiyatların ve beklenen özelliklerin henüz kesin olmadığını, Samsung'un geçtiğimiz yılki izlediği politikayı devam da ettirebileceğini belirtelim.