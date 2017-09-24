Galaxy Note 8'i daha iyi yapacak 5 şey!

Samsung’un son amiral gemisi Galaxy Note 8 oldukça iyi bir akıllı telefon. Üst düzey donanım, süper parlak tasarım, Samsung'un çıkardığı tüm yazılım özellikleri, OIS ile birlikte yeni bir telefoto lensli kamera ve daha fazlası. Her yönüyle oldukça iyi bir model ama mükemmel bir telefon diyemeyiz.

Galaxy Note 8 temel özellikleri:

18.5:9 en-boy oranı, 2960 × 1440 çözünürlük (521 ppi) ve Gorilla Glass 5 ile 6.3 inç Süper AMOLED ekran,

6 GB RAM'e sahip Qualcomm Snapdragon 835 işlemci

3300 mAh pil

OIS özelliğine sahip ƒ/1.7 diyafram ile 12MP telefoto ve ƒ/2.4 diyafram ile 12 MP geniş açılı lens ile çift arka kamera

256 GB'lık MicroSD ile genişletilebilir 64/128/256 GB dahili depolama

S Pen yuvası, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi

IP68 toz ve su direnci

Galaxy Note 8’i daha mükemmel yapacak birkaç özelliği sizin için listeledik. Bu özellikleri aşağıda ve sonraki sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.

Düz ekran versiyonu

Samsung'un en üst seviye cihazları o kıvrımlı kenar tasarımını benimsiyor ve bu şekilde farklılık yapıyor ancak, düz ekran seven kullanıcılar da düşünülerek düz ekranlı bir versiyonu olabilirdi.