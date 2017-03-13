Galaxy S8 için ilk reklam yayınlandı

Samsung Mobile Korea'nin YouTube hesabı üzerinden 30 Mart tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S8 için ilk TV reklamı yayınladı. Daha önce yayınlanan tanıtım videosunda olduğu gibi Galaxy S8'in 18:9 oranlı Infinity Display ekranına vurgu yapılıyor. Ayrıca bu reklam filmi ile Galaxy S8'in hangi renklerde geleceğinin ipuçları da veriliyor.
Galaxy S8 özellikleri için tıklayın
Galaxy S8'in tanıtım filminde 1'den 8'e kadar rakamlar yer alıyor. Bu rakamların renk değiştirmesi çok renkli Galaxy S8 ile karşılaşacağımızı gözler önüne seriyor. Reklamdan yapılan çıkarıma göre Galaxy S8'in; altın, gümüş, parlak siyah, mat siyah, mavi, orkide ve pembe renk seçenekleri ile gelmesi bekleniyor.
Galaxy S8 teknik özellikleri
Ekran: 5.8 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED ekran
İşlemci: Exynos 9 Serisi 8895 / Snapdragon 835
RAM: 4GB RAM
Depolama: 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza
İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat işletim sistemi
Arka kamera: f/1,7 diyafram ile 12 Megapiksel Çift Piksel arka kamera
Ön kamera: f/1,7 diyafram 8 Megapiksel ön kamera
Sensörler: Nabız ölçer, parmak izi sensörü, iris tarayıcı, barometre
Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, USB Type-C, NFC, GPS
Batarya: Hızlı şarj destekli 3.000 mAh batarya
YORUMLAR