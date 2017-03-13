Galaxy S8 için ilk reklam yayınlandı

Samsung Mobile Korea'nin YouTube hesabı üzerinden 30 Mart tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S8 için ilk TV reklamı yayınladı. Daha önce yayınlanan tanıtım videosunda olduğu gibi Galaxy S8'in 18:9 oranlı Infinity Display ekranına vurgu yapılıyor. Ayrıca bu reklam filmi ile Galaxy S8'in hangi renklerde geleceğinin ipuçları da veriliyor.

Galaxy S8'in tanıtım filminde 1'den 8'e kadar rakamlar yer alıyor. Bu rakamların renk değiştirmesi çok renkli Galaxy S8 ile karşılaşacağımızı gözler önüne seriyor. Reklamdan yapılan çıkarıma göre Galaxy S8'in; altın, gümüş, parlak siyah, mat siyah, mavi, orkide ve pembe renk seçenekleri ile gelmesi bekleniyor.

Galaxy S8 teknik özellikleri

Ekran: 5.8 inç Quad HD+ (2560 × 1440 piksel) kavisli Super AMOLED ekran

İşlemci: Exynos 9 Serisi 8895 / Snapdragon 835

RAM: 4GB RAM

Depolama: 64GB dahili bellek, microSD ile genişletilebilir hafıza

İşletim sistemi: Android 7.0 Nougat işletim sistemi

Arka kamera: f/1,7 diyafram ile 12 Megapiksel Çift Piksel arka kamera

Ön kamera: f/1,7 diyafram 8 Megapiksel ön kamera

Sensörler: Nabız ölçer, parmak izi sensörü, iris tarayıcı, barometre

Bağlantı: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 LE, USB Type-C, NFC, GPS

Batarya: Hızlı şarj destekli 3.000 mAh batarya