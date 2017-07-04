Galaxy S8 mini geliyor!

Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleri ile büyük beğeni toplayan Samsung, şimdi de gözünü daha küçük bir yapıya sahip olan ancak diğer Galaxy mini telefonları gibi düşük donanım ile gelmeyen bir model üzerinde çalışıyor. Galaxy S8 mini olarak adlandırılacak olan bu telefonun önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan IFA etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.

Galaxy S8 mini özellikleri

Galaxy S8 mini, 5.3 inç büyüklüğünde 18:5:9 oranında ekran ile gelecek. Ancak bu ekran oranından dolayı telefonun boyutu 4.7 inç bir telefon gibi görünecek. Galaxy S8 mini gücünü 4 GB RAM ve Snapdragon 821 yonga setinden alacak. 32 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda; suya ve doza dayanıklılık, microSD desteği ve Iris tarayıcı yer alacak.

Android 7.1 Nougat ile kutusundan çıkacak olan Galaxy S8 mini, Galaxy S8 modellerinin sunduğu tüm yazılımsal özelliklere sahip olacak. Galaxy S8 mini'nin fiyatının 550 ila 650 dolar seviyesinde olması bekleniyor.