İşte Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın renk seçenekleri ve fiyatı!

Geçtiğimiz birkaç haftadır Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında birçok söylenti duyduk. Önümüzdeki amiral gemisinin neye benzeyeceğine dair bir fikir veren birden fazla resim sızdırılmış durumda. Samsung, geçtiğimiz günlerde MWC 2017'de Galaxy S8’i tanıtmayacağını doğruladı ancak, Galaxy S8'in çıkış tarihini teyit edecek.

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın hangi fiyat etiketine sahip olacağını tanıtılıncaya kadar bilemeyiz. Ancak, görünüşe göre bu bilgiler bir Ukrayna perakendecisinin veritabanından sızdırıldı.

Perakendecinin veritabanında keşfedilen Galaxy S8 (SM-G950) ve Galaxy S8 Plus (SM-G955), Siyah, Altın ve Orkide Grisi renklerinde listelendi. Fiyatlar Ukrayna Grivnası'nda belirtiliyor ancak, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için sırasıyla 950 $ ve 1050 $ fiyat etiketi görünüyor. Gerçekten durum buysa, Samsung ile ilgili bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun fiyatını yükselttiği söylentilerinin doğru olduğu ortaya çıktı diyebiliriz. Galaxy S7'den en az 100 dolar daha fazla olabilir. Fiyat farklı piyasalarda biraz değişecek ama bu oranda, yine de selefinden biraz daha pahalı olacak.

Raporlar, Samsung'un 29 Mart'ta New York City'deki özel bir etkinlikle Galaxy S8'i başlatacağına işaret ediyor. Yine de bu ayın son haftasında Samsung’dan kesin olarak bunu öğreneceğiz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda, Galaxy S8'in gerçeğe en yakın render tasarımını inceleyebilirsiniz.