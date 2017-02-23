Galaxy S8 vs LG G6 ön karşılaştırma!

Samsung önümüzdeki birkaç ayda içinde LG ise birkaç gün içinde yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak. LG’nin, modüler cihazı ile 2016'da daha yenilikçi bir rotaya girmesine rağmen sonuç olarak Samsung, daha cazip cihazlara sahip olan şirket oldu.

Peki 2017'de aynı şey olacak mı? 2017’de Galaxy S8 mi daha popüler olacak yoksa LG G6 mı? İşte Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın söylenti ve sızıntılara dayalı özelliklerinden derlediğimiz karşılaştırması.

Samsung Galaxy S8 - LG G6: Çıkış tarihi

LG G6, Galaxy S8'den altı hafta önce piyasada olabilir

LG G6 Mart ayında, Galaxy S8 Nisan ayında satışa sunulacak

LG'nin bir sonraki amiral gemisi Şubat ayının sonunda gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresinde tanıtılacakken, Samsung'un Mart ayı sonunda Galaxy S8 için ayrı bir etkinliğe ev sahipliği yapacağı bildirildi.

LG G6'nın 10 Mart'ta satışa çıkacağı söylenilirken, Galaxy S8'in nisan ayında raflarda yer alacağı iddia edildi. Samsung 29 Mart'ta tanıtımını yapacağı Galaxy S8’i, 21 Nisan tarihinde satışa sunacak ve bu tarih, LG G6’nın çıkış tarihinden yaklaşık altı hafta sonrasına denk geliyor.