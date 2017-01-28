Galaxy S8'de sizi rahatsız edecek iki özellik!

Samsung’un sıradaki amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8’in tanıtımı yaklaştıkça özellikleri ve tasarımı netleşmeye başladı. Şimdiye kadar popüler ve güvenilir sızıntı kaynaklarından birçok sızıntı görsel ve bilgilere şahit olduk. Galaxy S8'in özellikleri ve tasarımı ile ilgili neler sunacağı konusunda oldukça iyi fikrimiz var ve telefonun ne zaman başlayacağını ve bunun ne kadarına mal olacağını çok iyi biliyoruz.

Bununla birlikte, Samsung'un bu ayrıntıların hiçbirini henüz teyit etmediğini de belirtelim. Ancak, doğru olduklarını varsayarsak, başta sizi rahatsız edecek iki Galaxy S8 özelliklerini keşfettik.

İlk olarak gelen bir @evleaks tarafından gelen bir sızıntıya göre, Samsung’un büyük bir logo ile telefonun ekranını mahvedeceği düşünülüyor. Evan Blass’a (@evleaks) göre, ekranın dörtte birini kaplayacak üst kısımda kodlanmış sabit Samsung logosu olacağını iddia ediyor. Bu durum Galaxy S8’in orijinalliğini anlamak ve sahte ürünlerden sakınmak için iyi görünüyor ancak, ekranın bir bölümünü kaplayan bir logo, çok istenen bir şey olmayabilir.

İkincisi ise kamera yanına konumlandırılmış parmak izi tarayıcı özelliği. Şimdiye kadar sızdırılan görseller doğru çıkar ise, parmak izi tarayıcı kameranın yan tarafında olacak ve kısa parmaklı kişilerin kullanımını biraz zorlaştırabilecek.

Evan Blass’a göre, parmak izi tarayıcının Galaxy S8 üzerinde nispeten yüksek konumlandırılması, kısa parmaklı insanlar için oldukça zorluk sağlar.