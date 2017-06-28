Galaxy S8'in ipuçları ve püf noktaları!

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ dünyadaki en iyi akıllı telefonlardan biri ve telefonların milyonlarca satış yapması bekleniyor. Durum böyle olunca da almayı düşünen kullanıcılar alacağı telefonun ipuçlarını ve püf noktalarını merak edebilir.

Galaxy S8 ve S8+ her ikisi de Android Nougat'ın üstünde yeni ve geliştirilmiş bir Samsung kullanıcı arayüzü sunuyor ve geliştirmeler, menüler ve ayarlarda daha temiz bir tasarım ve daha iyi organizasyon şeklinde geliyor. Yeni arayüz aynı zamanda daha esnek ve daha özelleştirilebilir. En çok kullanıcı için önem taşıyan şeylere odaklanıyor. Elbette, bu arayüzünde dikkat çekici özellikler de var.

Sizlere bu haberimizde, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ üzerindeki ipuçları ve püf noktalarından bahsedeceğiz. Aşağıda bu ipuçlarını inceleyebilirsiniz.

1. Görev değiştiricinin ve geri düğmelerinin konumunu değiştirme

Ayarlar> Ekran> Gezinme çubuğu> Düğme Düzeni'ne gidin ve ikisinden birini seçin: Son Güncelleme - Ana Sayfa - Geri veya Geri Ana Sayfa - Son güncellemeler.