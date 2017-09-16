Görünmezlik pelerini üretilmeye başlandı!

Retinalarımızın bazı şeylerden sıçrayan hafif ışık dalgalarını alması sayesinde nesneler bize görünür oluyor. Gizleme konusundaki önceki girişimlerin çoğu nesnelerin etrafında hafif dalgaların yolunu bükerek bu ilkeye karşı koymaya çalıştı. Ancak sadece küçük ölçeklerde çalışabildi ve genellikle parlaklık efekti gibi başka görsel efektler yarattı.

Araştırmacılar özel bir malzeme ve özel bir dalga teknolojisi kullanarak görünmezlik özelliğinin çok daha iyi sonuçlar verdiğini belirtti. Orijinal ışık dalgasını nesneden geçirecek şekilde yönlendiren araştırmacılar, nesne hiç orada yokmuş gibi bir görüntü elde etti.

Aynı ekip, şuana kadar pelerini sadece bilgisayar simülasyonunda test etti. Bir sonraki aşama olarak pratik testlerinin yapılması planlanıyor. Pelerinin teorik olarak, akustik gizleme için de çalışacağı düşünülüyor. Bu nedenle araştırmacılar, ses dalgaları için de denemelerin sürdürüyor.