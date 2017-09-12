Gözlerinize inanamayacağınız en kötü Photoshop hataları

Teknoloji harika, görkemli bir şey olabilir. Ayrıca, tamamen ve tamamen kötüye kullanılabiliyor, özellikle de şaklabanların elinde.

Adobe Photoshop, fotoğrafların ve görüntülerin muhteşem olmasını sağlıyor ancak, yanlış kullanıldığında komik anları görülmesine izin veren bir araçtır.

İnternette bulunan Photoshop’ların en kötü örneklerinden bazılarını sizin için derledik. Çok komik olandan insan vücudunun biraz rahatsız edici manipülasyonuna kadar birçok görüntü görebilirsiniz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda en kötü Photoshop görüntülerini inceleyebilirsiniz.