Güvenliği üst seviyeye çıkaran HP Sure Click tanıtıldı!

HP, 2017 RSA Konferansında müşterileri web-tabanlı güvenlik tehditlerine karşı korumak için HP Sure Click teknolojini duyurdu. Dünyanın en güvenilir ve yönetilebilir bilgisayarlarını üreten HP, işletmeleri çalışanların internet gezintileri sırasında bilmeden bilgisayarlarına yükledikleri zararlı yazılım ve fidye yazılımlardan korumaya yardımcı olacak bu çözümü geliştirmek için Bromium ile çalıştı. HP Sure Click ilk olarak ödüllü HP EliteBook x360 1030 G2 dizüstü bilgisayarında kullanılacak.

400 CIO'nun katıldığı son ankete göre, katılımcıların yüzde 68'i saldırıların daha sofistike hale gelmesinin kullanıcıların güvenli ve güvensiz internet sayfalarını ayırt etmesini zorlaştırdığını belirtiyor. HP Sure Click sorumluluğu son kullanıcıdan alarak bilgisayara yüklüyor. HP Sure Click ile istenmeyerek girilen internet sitelerinden kaynaklı zararlı yazılım ve fidye yazılım gibi web-tabanlı birçok saldırı türü otomatik olarak engelleniyor.





Bir kullanıcı Internet Explorer veya Chromium üzerinden bir oturum başlattığında, ziyaret edilen tüm sayfalar HP Sure Click teknolojisini çalıştırıyor. Örneğin bir kullanıcı bir internet sayfasına her girdiğinde HP Sure Click, donanım tabanlı ve izole edilmiş bir gezinti oturumu açıyor. Böylelikle bu sayfanın diğer sekmelere veya sistemin kendisine zararlı içerik bulaştırmasının önüne geçiliyor.