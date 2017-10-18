HTC U11 Plus testlerde ortaya çıktı

Gizemli bir HTC cihazı, Geekbench'in web sitesinde Snapdragon 835 yonga seti, 4GB RAM ve Android 8.0.0 Oreo ile ortaya çıktı.

En iyi tahminimize göre bu telefon, HTC U11 Plus ve 2 Kasım’da HTC’nin düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Adsız HTC akıllı telefon tarafından kaydedilen puan Snapdragon 835 cihazının beklentileri arasında yer alıyor ve U11'inkiyle aynı skora sahip.

En belirgin olan 4GB RAM özelliğidir. HTC U11 standart olarak 4GB'tır ve 6GB'lık model ABD'li pazarlarda satılmaktadır. RAM söz konusu olduğunda belki de Plus'ın benzer şekilde iki farklı versiyonu olabilir.