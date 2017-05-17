HTC U11'in kamerası Galaxy S8 ve LG G6'ya karşı

Geçmişte akıllı telefon kameralarıyla çok fazla başarılı olmayan HTC, deneyler yaptıktan sonra yeni amiral gemisinin bu hayati alanda sıçramamasını sağlıyor. HTC U11 arka kısmında F1.7 diyafram, DualPixel otofokus, düşük ışık performansı için oldukça umut verici 1.4μm piksel ve optik görüntü sabitlemeye sahip bir 12MP ana kamera ile geliyor. HTC, DualPixel otofokus teknolojisini seçtiği için lazer otomatik odaklama mevcut değil.

HTC U11'in arka kamerası modaya uygun bir çift kamera modülünü sunmuyor ancak bunun yerine şirketin önceki modellerine göre bir evrim. Üçüncü nesil bir 12MP UltraPixel kamera ile HTC, lazer yardımlı otomatik odaklamayı bıraktı e odaklamayı daha hızlı yapan Dual Pixel teknolojisi ile değiştirdi.



Ön kamera 16 MP sensörü ile fotoğraf başına daha fazla megapiksel paketi sunuyor. Veya başka bir deyişle, cihazın kameraları HTC U Ultra'nınkine benzer bir konfigürasyonda ve akıllı telefon kamera meraklıları için oldukça etkileyici.

Kamera yazılımının kendisi bir amiral gemisinde yer alacak tüm özellikleri sunuyor. RAW format desteği, HDR, panorama modu, Hyperlapse, slo-mo video (120 fps @ 1080p) ve 4K video kaydı olan bir Pro modu var. Yukarıda bahsedilen 3D Ses'in yanı sıra HTC "Akustik odak" olarak adlandırdığı bir özellik de sunuyor.

Peki, bunların hepsi gerçek ortamdaki en iyi iki Android kameralara sahip Galaxy S8 ve LG G6'ya kıyasla nasıl bir kalite sunuyor?



Sonraki sayfalarda HTC U 11’in Galaxy S8 ve LG G6 ile yapılmış ilk kamera karşılaştırmasını inceleyebilirsiniz.