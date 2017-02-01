Huawei P10 Plus'ın görüntüsü sızdırıldı

Huawei, yakın zamanda yeni amiral gemisi modelini ve varyantlarını resmen ilan edecek. O zamana kadar sızıntı görsel ve bilgiler gelmeye devam ediyor. Çin'den gelen yeni rapor, Huawei P10 Plus’ın görüntüleri ile ilgili oldu. . Daha önce Huawei P10 Plus’ın siyah versiyonu sızdırılmıştı. Telefonun ön kısmında, tıpkı o modeldeki gibi, bir iris tarayıcı olabileceğini gösteren ekstra bir sensör bulunuyor. Bu sensörü daha önce Galaxy Note 7’de de görmüştük.

Huwaei P10'un son sızdırılan görselinde arka sensörü ve fiziksel bir Ana Ekran düğmesi olmadığı görülmüştü. Bu durumda, parmak izi tarayıcının öne kısımda yer alacağı düşünülüyor. Ancak, kafa karıştırıcı olan şey ise P10 Plus'ın fiziksel Ana Ekran düğmesinin yanı sıra arkasına monte edilmiş parmak izi algılayıcının dahil edilmesidir. İki parmak izi tarayıcı olamaz. Bu yüzden belki de P10 Plus'ın Ana Ekran düğmesi basit bir düğme olarak kalacak.

Huawei P10 Plus

Yukarıdaki bilgilere ek olarak P10 Plus, Huawei'nin phablet modeli Mate 9 Pro gibi kavisli ekrana sahip olacak. Ayrıca P10 Plus’ın 5.5 inç kavisli ekranı boyut olarak göz önüne alındığında, kavisli ekranlı Mate 9 Pro'ya tamamen benziyor.

Son olarak P10 Plus, otofokus için lazer destek sensörünü çevreleyen halka flaşa sahip. Bu özellik daha önceki sızdırılan siyah modelde de mevcuttu.

Siyah Huawei P10 Plus

Kaynak, P10'a HiSilicon Kirin 960'ın güç verdiğini ve P10 Plus'da daha yüksek saat hızındaki Kirin 965'in bulunduğu söylüyor. P10'un 4GB + 64GB / 6GB + 128GB versiyonlarının mevcut olduğu söylenirken P10 Plus’ın, 6GB + 128GB / 8GB + 256GB bellek sürümlerinin olduğu iddia ediliyor. Her iki varyant da microSD vasıtasıyla genişletilebilecek ve Android Nougat ile EMUI 5.0 ile çalışacak.

Huawei P10

Huawei P10 ve P10 Plus, sırasıyla 3.100 mAh ve 3.650 mAh pil gücüne sahip olacak . Aynı rapor ayrıca yeşil ve mor renklerde P10 sürümlerinin olacağını iddia ediyor.

Resmi fiyatlandırma MWC'de akıllı telefonlarla birlikte açıklanacak olsa da, P10'un 699 dolardan başlaması öngörülüyor.