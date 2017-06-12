6 GB RAM'li ve Android 7.1 Nougat'lı Huawei Honor 9 tanıtıldı

Huawei, bugün merakla beklenen telefonu Honor 9'u resmen tanıttı. Android cephesinin en güçlü adaylarından biri olan Honor 9, 6 GB RAM'i ve Android 7.1 Nougat işletim sistemi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Huawei Honor 9 özellikleri ve hakkındaki her şeyi sizler için bir araya getirdik.

Huawei Honor 9 özellikleri

Honor 9, 5.2 inç büyüklüğünde Full HD çözünülürlüğünde P3 Gamut destekli IPS ekran ile geliyor. 428 PPI değerindeki bu ekranın kasaya oranı ise %70.01 olarak belirlenmiş. Honor 9 gücünü, 2.4 GHz hızında çalışan HiSilicon Kirin 960 yonga setinden ve 6 GB RAM'den alıyor.

Honor 9 sahip olduğu çift kamera kurulumu ile oldukça iddialı. Honor 9'un arka bölümünde 20 MP + 12 MP olmak üzere iki adet kamera yer alıyor. İkinci kamera ile 2X optik zoom yapabil,yorsunuz. Cihazın ön tarafında ise 8 Megapiksellik kamera bulunuyor. 128 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda microSD desteği de yer alıyor.

3.200 mAh kapasiteli bataryası ile oldukça uzun kullanım ömrü sunan Honor 9, Siyah, Mavi ve Altın renk seçeneklerine sahip.