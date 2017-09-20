Huawei Mate 10 Pro iPhone X'den pahalı olacak!

Huawei'nin yaklaşmakta olan Mate 10 amiral gemisi dün sızdırılmıştı ve telefon, 16 Ekim tarihinde resmen ilan edilecek. Sızdırılan görüntü, Mate 10'un tam ekran bir tasarıma sahip olabileceğini, çerçevelerinin ve fiziksel ana menü düğmesinin önemli miktarda küçüldüğünü gösterdi. Ayrıca, Mate 10'un yanında çerçevesiz Mate 10 Pro adlı başka bir versiyonu tanıtılacak.

Mate 10 ve Mate 10 Pro'nun ekran panelleri, özellikleri ve fiyat etiketinin sızdırıldığını bilmek ilginizi çekebilir. İki akıllı telefonun ekranı aşağıdaki resimde görülüyor ve Mate 10'un Mate 10 Pro ile aynı yüksekliğe sahip olacağını ancak Mate 10 Pro'nun biraz daha geniş olacağını gösteriyor. Mate 10'daki bir ön giriş düğmesi ve üst ve alt kenardaki daha geniş çerçeveler, ikisini birbirinden ayırıyor.

Ekran paneli sızdırılan Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro'nun özelliklerini ve fiyatlarına gelince; Mate 10, 18:9 en-boy oranıyla 5.99-inç 2k EntireView ekran ile bekleniyor ve hızlı şarj desteği ile 4200mAh pil ile listeleniyor. Mate 10, 4GB RAM ve 6GB RAM ile üç farklı modele sahip olacak. 4GB + 64GB depolama birimine sahip varyant 4299 Yuan (650 $) fiyat etiketine sahip olacak. İkincisi, 6GB RAM + 128GB depolama alanı ile 4899 Yuan (744 $), en üstteki model ise 6GB + 256GB combo olacak ve 5599 Yuan (850 $) perakende satış fiyatına sahip olacak.

Öte yandan, Mate 10 Pro benzer bir 18: 9 en-boy oranı ile 6.0-inç 2K ekrana sahip olacak. Tıpkı Mate 10 gibi, IP67 sertifikasına sahip olacak ve elbette Mate 10 ile aynı Kirin 970 çipi ile güçlendirilecek. Arka monteli bir parmak izi algılayıcısı, eğri kenarları ve neredeyse % 90 ekran- vücut oranına sahip. Mate 10 Pro ayrıca 4,200mAh'lik bir pilden gücünü alacak. Sızdırılan fiyatı ise Mate 10 Pro'nun dört versiyon olarak yer alacağını gösteriyor: 6 GB + 64 GB sürümü (5409 Yuan) (835 $), 6 GB + 128 GB (6990 Yuan) fiyat etiketi (941 $), 6 GB + 256 GB 6.899 Yuan (1.042 $) ve en 8 GB + 256 GB kombinasyonuna sahip üst düzeydeki sürüm, 7,499 Yuan (1,138 $) karşılığında perakende olarak satışa sunulacak. Böylece, Huawei 1000 doların üzerinde fiyatlandırılmış akıllı telefonlarla OEM'ler listesinde Apple ve Samsung'a katılacak.

Peki siz, bu fiyat etiketleriyle, özellikle Avrupa'da olmak üzere iki pazar liderinden bazı pazar payları elde etme şansına sahip olduklarını düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorum bölümünde bize bildirebilirsiniz.