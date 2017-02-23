Huawei P10'un en net görüntüsü yayınlandı

MWC 2017 fuarı yaklaştıkça, tanıtılacak telefonların daha net görüntüleri sızdırılmaya başlandı. Bugün LG G6’nın ardından, Huawei’nin en çok merakla beklenen akıllı telefonu Huawei P10 da en net görüntüsü ile karşımıza çıktı.

Huawei P10’un basın görseli olduğu düşünülen görselde, telefon siyah ve koyu gri renk kombinasyonu ile oldukça şık görünüyor. Huawei P10’un yeşil, mavi ve altın renklerinin de bulunması bekleniyor.

Arka panelde parmak izi algılayıcısı olmadığı için ön Ana Sayfa düğmesine parmak izi sensörünün entegre edildiğini söyleyebiliriz. Huawei P10’un standart 4GB + 32 GB ROM varyantının 3488 Yuan, 6 GB + 128 Gb varyantının 4688 Yuan ve P10 Plus’ın 4GB + 64 GB modelinin 4988 Yuan fiyat etiketi ile başlayacağı söyleniyor.

Arka taraftaki Lecia kamera mercekleri ve LED flaş ile çift kamera kurulumunu net bir şekilde görebiliyoruz. Huawei markası arka panelin ortasına yerleştirilmiş.

Sonraki sayfalarda Huawei P10'un canlı görüntülerini ve diğer renk versiyonlarını inceleyebilirsiniz.