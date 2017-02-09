Huawei P8 Lite 2017, Nova Lite olarak gelebilir

Huawei geçen ay P8 lite (2017) akıllı telefonunu duyurdu ve ocak ayı sonuna kadar bazı pazarlarda satışa sunmak için söz verdi. Ancak şirket, bu sözünü tutmadı. Orta menzilli akıllı telefonun ilk olarak İngiltere'de satışa sunulması bekleniyordu ancak, ülke genelinde operatörler ve perakendeciler henüz bu modeli kendi portföylerine eklemedi.

Akıllı telefonun belirgin bir şekilde gecikmesine rağmen, şirket Huawei, P8 Lite (2017) ile bazı ülkelerdeki müşterileri şaşırtabilir. Opüler sızıntı kaynağı Evan Blass’a göre Çinli şirket, belirli pazarlarda Nova Lite adı ile telefonu başlatacak.

İsim dışında, başka bir şey değişmeyecek ve bu yüzden aynı Android 7.0 Nougat’lı akıllı telefonu daha iyi bir teknik özellik yapılandırması ile beklemeyin. Huawei P8 lite (2017) ya da Nova lite, Avrupa'da 239 € fiyat etiketi ile satın alınabilecek.

Telefon çift kamera kurulumuna sahip değil. Şirket bu kamerayı genelde yüksek özellikli modellerinde kullanıyor. Bunun yerine P8 Lite, f/2.0 diyaframı aralığına sahip tek objektifli, 12 megapiksel arka kamera sunuyor. Arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi algılayıcısı ile birlikte bir LED flaş bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksellik ikinci kamera yer alıyor.

Donanım gelince, Huawei, kendi ürettiği sekiz çekirdek ve bir Mali-T830 MP2 grafik işleme birimini içeren iç (Onur 6X ile aynı) Kirin 655 yonga setine yer vermiş. Sekiz çekirdekli işlemci, 3GB RAM ve 16GB genişletilebilir dahili bellek ile eşleştirilmiş.

Ayrıca, P8 lite'nin (2017), tam HD (1080p) çözünürlüğü destekleyen 5.2 inçlik bir IPS ekrana sahip olduğu ve çıkarılamayan 3.000 mAh'lik bir pille güçlendirildiği belirtildi.

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