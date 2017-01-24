Instagram canlı yayın özelliği Türkiye'de!

Instagram'ın Amerika'da kullanıma sunduğu canlı yayın özelliği Türkiye'de de kullanıma sunuldu. İşte Instagram canlı yayın özelliği hakkındaki detaylar.

24/01/2017 22:20

Facebook'un sahibi olduğu Instagram, Twitter'ın canlı yayın uygulaması Periscope'a rakip olabilmek için geçtiğimiz haftalarda canlı yayın özelliğine kavuşmuştu. Ancak Instagram canlı yayın özelliği sadece Amerika'da kullanıma sunulmuştu. Bugün OTA üzerinden gelen güncelleme ile bu özellik Türkiye'de de aktif olarak kullanılmaya başladı.

Instagram, Periscope'tan önce Snapchat'e rakip olmak için Hikayeler özelliğini sunmuştu. Instagram canlı yayınları da bu Hikayeler bölümü üzerinden yapılıyor. Instagram'dan canlı yayın yapmak için ana ekranda, ekranı sola kaydırmanız daha sonra da alt bölümde yer alan seçeneklerden Canlı bölümünü seçmeniz yeterli olacaktır.

Instagram'dan canlı yayın başlattığınızda takipçilerinize bildirim gidecek. Takipçileriniz de ana ekranın üstünde yer alan Hikayerler bölümünden yayınınızı izleyebilecek. Canlı yayın özelliğinin kademeli olarak sunulduğunu belirtelim.

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    Yazar: Ender Öztürk

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