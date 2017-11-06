Intel ve AMD, Nvidia'ya karşı güçlerini birleştirdi!

Intel ve AMD'nin hikayesi çok eskilere dayanıyor. İki Amerikalı şirket de, 1980'li yıllarda işlemci üretiminde işbirliği yapıyor ve muhteşem işler başarıyordu. Ne var ki 1990'lı yıllarda ikili arasındaki ortaklık sona erme noktasına geldi ve nihayet yok olup gitti. AMD 2000'li yılların başında üstün görünse de, Intel kısa süre içinde farkı kapattı. Intel şu anda açık ara işlemci piyasasının hakimi. Bununla birlikte üstün performanslı Ryzen işlemciler, Core serisinin tahtını tehdit ediyor.

Intel ve AMD aradan geçen uzun yılların ardından güçlerini birleştirme kararı aldı. İki bilişim devi yeni nesil dizüstü ve ultra ince bilgisayarlar için ortak bir yonga geliştirecek. Söz konusu yonga, 2-in-1 bilgisayarlarda da kullanılacak ve Nvidia'nın yakın zamanda satışa sunulacak yongalarına meydan okuyacak.

Ortaklığın grafik istemcisi yükü AMD'ye, işlemci ve yapay zeka gücü yükü ise Intel'e kalacak. Buna ek olarak geliştirilen yeni yonga, geleceğin "Yapay zeka mimarisi" ile uyum içerisince çalışacak.