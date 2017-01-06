iOS 10, yükselişini sürdürüyor!

iOS cihazlarına sunmuş olduğu güncelleme desteği ile özellikle de 5 yıllık cihaz olan iPhone 5'e bile iOS 10 vermesi ile büyük beğeni toplayan Apple, her ay olduğu gibi yeni yılın ilk ayında da iOS sürümlerinin kullanım oranlarını açıkladı. Apple'ın paylaşmış olduğu verilere göre iOS 10'un kullanıcılar tarafından çok çabuk benimsendiğini söyleyebiliriz.

iOS kullanıcılarının %18'lik bir bölümü iOS 9 kullanırken, %76'lık bölümü ise iOS 10 güncellemelerini yüklemiş görünüyor. %6'lık bir kısım ise daha eski iOS sürümlerini kullanıyor. iOS 9'un kullanım oranının %10'un altına hala inmemesi iPhone 4s kullanıcılarının azınsanamayacak kadar çok olduğunu gözler önüne seriyor.

Apple'ın hatalardan temizlenmiş iOS 10 sürümünü önümüzdeki hafta iOS 10.2.1 güncellemesi ile sunacağını ve Şubat ayında Sinema Modu gibi yeni özellikleri iOS 10.3 ile sunacağını hatırlatalım.