iOS 10.3 Beta 4 yayınlandı

Apple'ın, Mart ayında düzenleyeceği ve yeni iPad modellerini tanıtacağı etkinliğe yaklaştıkça iOS 10.3'ün yeni Beta sürümleri ile karşılaşıyoruz. Mart'ta Final sürümünün sunulacağı iOS 10.3, bu sefer 4. Beta sürümü ile karşımıza çıkıyor. iOS 10.3 Beta 4 güncellemesi ile sistemde yaşanan sorunlar gideriliyor.

Aktarılan bilgilere göre APFS sayesinde iPhone 5s modellerinde gözle görünür bir hız artışı sağlanmış. Muhtemelen bu hız farkı iOS 10.3'ün final sürümünde daha fazla olacaktır.

iOS 10.3 Beta 4 ile iyileştirilen yenilikler arasında Uygulama Uyumluluğu özelliği dikkat çekiyor. Ayarlar → Genel → Hakkında → Uygulamalar bölümünde yer alan Uygulama Uyumluluğu seçeneği; cihazınızda yüklü olan ancak 64-Bit sürümü bulunmayan ve güncel iOS sürümü ile uyumlu olmayan uygulamaları size gösteriyor.

iOS 10.3 Beta 4 güncellemesini eğer UDID kaydınız varsa; Ayarlar → Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz.

iOS 10.3 Beta 4 güncellemesini alan modeller

iOS 10.3 Beta 4 güncellemesini; iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air 2, iPad 4. nesil, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro ve iPod touch 6 alıyor.