iOS 11 güncellemesi ile iPhone modellerinde batarya sorunu ortaya çıktı. iOS 10.3.3 sürümünde 6-7 saat kullanım süresi sunan iPhone modelleri, iOS 11 ile 3-4 saat kullanım süresi sunmaya başladı. Peki, bu sorun iOS 11'den mi yoksa iOS 11'in yanlış yüklenmesinden mi kaynaklı? Bu rehberimizde iOS 11 batarya sorununun nasıl çözüleceğini anlatıyoruz.

Yapmış olduğumuz testlerde; iPhone 7 model telefonumuza iOS 11'i OTA üzerinden yüklemiştik. Ancak OTA üzerinden yüklenen iOS 11'de her nedense bir sorun var ve iPhone 7'nin şarjı, kullanım süresinde 4 saati zor görmeye başlamıştı. Daha sonra iOS 11'i iTunes üzerinden kurduk ve sorun düzeldi. iPhone 7 şimdi kullanım süresinde 6-7 saati çok rahat görüyor.

Ancak, yedekten dönmek iOS 11'in batarya sorununu ortadan kaldırmıyor. iTunes ile iPhone'u sıfırlayıp, yeni bir iPhone olarak ayarlamanız gerekiyor. Peki, bu işlemi nasıl yapacaksınız?

iOS 11 batarya sorunu nasıl çözülür?

1. Adım: iPhone'daki önemli verilerinizi yedekleyin.

2. Adım: Windows veya macOS'e iTunes yazılımının son sürümünü indirin.

3. Adım: iPhone'u kapatın.

4. Adım: iTunes yazılımını açın.

5. Adım: iPhone'u ana ekran düğmesine basılı tutarak PC'ye bağlayın.

6. Adım: Ana ekran düğmesinden elinizi iTunes uyarı verene kadar çekmeyin.

7. Adım: iTunes, "iPhone adlı iPhone'un güncellenmesini veya geri yüklenmesini gerektiren bir sorun var." uyarısını verince ana ekran düğmesinden parmağınız çekin.

8. Adım: Karşınıza iki farklı uyarı ekranı gelecek. Bunlardan biri Güncelle, diğeri ise Geri Yükle.

9. Adım: Geri Yükle seçeneğine tıklayın. Daha sonra Güncelle ve Geri Yükle'ye tıklayın.

10. Adım: iTunes, iOS 11 IPSW dosyasını indirecektir. Ancak bu işlem uzun süreceği için iPhone açılacaktır. Bu durumda ilk adımları tekrar yapmanız gerekecek.

11. Adım: iOS 11 IPSW dosyası indikten sonra iOS 11 otomatik olarak iPhone'a yüklenecek.

12. Adım: iOS 11 kurulum tamamlama ekranında "Yeni bir iPhone olarak ayarla" seçeneğine tıklayın.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra iPhone'unuzun batarya sorunu ortadan kalkacaktır. Ancak iPhone'daki verilerinizi kaybetmemek istiyorsanız, bu soruna yaklaşık 1 hafta daha katlanmanız gerekecek. Tahminlerimize göre; Ekim ayının başında sorunları çözen iOS 11.0.1 güncellemesi sunulacak.