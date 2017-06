iOS 11 Beta 1 yayınlandı!

Apple, söz verdiği gibi WWDC 17 sonrasında iOS 11 Beta 1 güncellemesini geliştiricilerin beğenisine sundu. Yaklaşık olarak 1.9 GB büyüklüğündeki güncelleme OTA üzerinden sunuluyor. Ancak iOS 11 Beta 1 güncellemesini yükleyebilmeniz için Apple ID'nizin geliştirici hesabına kayıtlı olması gerekiyor.

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11 Beta 1 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim. Ayrıca güncellemeden sonra bazı uygulamalar, iOS 11 ile uyumlu olmadığı için düzgün çalışmayabilir.

iOS 11 Beta 1 güncellemesi cihazlara geliyor?

iOS 11 Beta 1 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, 12.9-inch iPad Pro, 2nd generation 12.9-inch iPad Pro, 1st generation 10.5-inch iPad Pro, 9.7-inch iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5th generation, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil alıyor.