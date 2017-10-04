iOS 11 kullanım oranı pek iç açıcı değil!

Apple, belki de tarihinin en sorunlu güncellemesi olan iOS 11'i 19 Eylül günü iPhone ve iPad sahiplerine sunmuştu. iPhone'un şarjını su gibi içen iOS 11 güncellemesi için Apple hızlı davranmış, geçtiğimiz hafta iOS 11.0.1 ve dün iOS 11.0.2 güncellemesini yayınlamıştı. Ancak bu güncellemeler de sorunlara derman olmamıştı.

Açıklanan rakamlara göre iOS 11, çıktıktan 24 saat sonra iOS cihazlarının %10'una yüklendi. Bu rakam bir hafta sonra ise %25.28'e çıkmıştı. Adaptasyon sürecinde sıkıntı çeken Apple, son açıklanan rakamlar ile rahat bir nefes aldı. iOS 11'in an itibari ile piyasadaki iPhone ve iPad'lerin %38.5'inde yüklü olduğu açıklandı. Ancak bu rakam geçen yıla göre pek iç açıcı değil.

Geçtiğimiz yıl çıkan iOS 10, aynı zamanlarda %48.16 oranında kullanım oranına sahipti. iOS 11 ile bu düşüşün yaşanmasında sistemin sorunlu olduğunun çeşitli forumlarda dile getirilmesi ve iOS 11 yükleyen eş dostun "iOS 11'i sakın yükleme!" demesinin etkili olduğunu düşünüyoruz.

Eğer iOS 11.0.2 yükleyip ve pişman olduysanız, iOS 11.0.2'den daha stabil çalışan ve batarya sorununun çözüldüğü iOS 11.1 Public Beta güncellemesini yüklemenizi tavsiye ediyoruz.