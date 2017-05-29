iOS 11 ile gelmesi beklenen yenilikler!

Apple, 5 Haziran tarihinde düzenleyeceği WWDC 17 etkinliğinde, yeni yazılımlarını tanıtacak. macOS 10.13, watchOS 4 ve tvOS 11'in yanında en çok merak edilen yazılımın iOS 11 olacağı su götürmez bir gerçek.

iOS 7 ile tasarım anlayışını değiştiren ve hala düz tasarımı kullanan Apple, bu tasarımı iOS 11 ile devam ettirecek. Peki, iOS 11 ile hangi yeni özellikler kullanıcılara sunulacak?

Bölünmüş ekran desteği

Bölünmüş ekran desteği split view adı altında iPad cihazlarında hali hazırda bulunuyor. Ancak bu tam anlamıyla bir bölünmüş ekran deneyimi sunmuyor. iOS 11 ile birlikte, bölünmüş ekran desteğinin Android 6.0 Marshmallow'daki gibi olması ve iPhone Plus modellerinde de kullanılması bekleniyor.

iOS 11 ile gelmesi beklenen bölünmüş ekran sayesinde iki farklı uygulamayı tek bir ekranda kullanabilecek ve birbirleri arasında etkileşime geçebileceksiniz.