iOS 11.0.1 güncellemesi yayınlandı

iOS 11 yüzünden iPhone kullanıcılarından şikayet üstüne şikayet alan Apple, bugün sorunları çözmek için iOS 11.0.1 güncellemesini OTA üzerinden indirime sundu. Yaklaşık olarak 250 MB boyutundaki bu iOS 11.0.1 güncellemesi, sistemde yaşanan sorunları çözüyor ve performans iyileştirmeleri ile birlikte geliyor.

Peki, iOS 11'in yaratmış olduğu sorunlardan iOS 11.0.1 ile kökten kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? iOS 11.0.1 güncellemesini kesinlikle OTA üzerinden indirmeyin.

iTunes yazılımının son sürümünün yüklü olduğu Windows veya macOS bilgisayara iPhone'u Lightning kablo ile bağlayın. Daha sonra iPhone'u güncelle seçeneği ile iOS 11.0.1 güncellemesini indirin.

iOS 11.0.1 sürümünü direkt olarak IPSW çekeceği için indireceğiniz dosya boyutu 2.5 GB civarında olacaktır. iOS 11.0.1 IPSW indikten sonra iTunes otomatik olarak iPhone'a güncellemeyi yükleyecektir. Umarız iOS 11.0.1 ile tüm sorunlar çözülür.

iOS 11.0.1 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.