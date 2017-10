iOS 11.1 Beta 2 çıktı!

Apple'ın başını çok ağrıtan iOS 11 güncellemesi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iOS 11.1 Beta 1 ile karşımıza çıkan Apple, iPhone'da yaşanan batarya ve performans sorununu kısmen çözmüştü. Cupertinolu dev bugün ise geliştiriciler için iOS 11.1 Beta 2 güncellemesini indirime sundu. Peki, iOS 11.1 Beta 2 ile neler getiriyor?

Performans ve hata düzeltmelerinin yapıldığı iOS 11.1 Beta 2 güncellemesi ile 3D Touch ile App Switcher'ı kullanma özelliği tekrar sisteme ekleniyor.

Ayrıca bu güncelleme ile Unicode 10 ile duyurulan tam 56 farklı emoji sisteme ekleniyor. Aktarılan bilgilere göre iOS 11.1 Beta 2 güncellemesi ile sistemdeki sorunların büyük bir bölümü düzeltilmiş. Özellikle 3D Touch'ta yaşanan kasma sorunu kısmen ortadan kalkmış.

3 Kasım'da satışa sunulacak olan iPhone X ile final sürümünün yayınlanmasını beklediğimiz iOS 11.1 güncellemesi bakalım tüm sorunları ortadan kaldırabilecek mi?

Eğer geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 11.1 Beta 2 güncellemesini yükleyebilirsiniz. Güncellemeyi yüklemeden önce mutlaka yedek almanız gerektiğini belirtelim.

iOS 11.1 Beta 2 güncellemesini alan modeller

iOS 11.1 Beta 2 güncellemesini; iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 12.9 inç iPad Pro, 2. nesil 12.9 inç iPad Pro, 1. nesil 10.5 inç iPad Pro, 9.7 inç iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5. nesil, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2 ve iPod Touch 6. nesil modelleri alıyor.