iPhone 7, Galaxy S8 kadar iyi değil

Consumer Reports tarafından yayınlanan en son akıllı telefon sıralamaları, Samsung GalaxyS8'deki bir dizi özelliği övüyor ancak, aynı zamanda Samsung'un telefonun arkasına yerleştirdiği parmak izi sensörü gibi bazı eksiklikleri de kabul ediyor.

Galaxy S8+, bu noktada bir numaralı akıllı telefondan ibaretken, bunu takip eden daha küçük Galaxy S8, ardından Galaxy S7 Edge ve LG G6 geliyor. Samsung'un önceki nesil amiral gemisi olan S7 Edge'in ardından iPhone 7 Plus grafiklerde sadece beşinci sırada yer aldı.

Peki Galaxy S8+ neden bu kadar mükemmel bir ürün? Tüketici Raporları, "asgari, modern ve zarif" tasarımın önemli bir başarı olduğunu söylüyor. Çünkü telefonun kasasının boyutlarını arttırmadan daha büyük bir ekran sağlıyor.

Galaxy S8+ en iyi kameraya sahip

Organizasyon telefonu tek elle kullanmanın biraz zor olduğunu kabul ediyor ve arkadaki parmak izi sensörünün yerinin bu özellik için en iyi yer olmadığını açıklıyor.

Test sonuçları, Galaxy S8+'ın çift kamera konfigürasyonundan yoksun olmasına rağmen, Apple'ın cihazının bu noktada kullanıcılara sunabileceğinden çok daha iyi performans sergilediğini ve iPhone 7 Plus’ın Samsung'a karşı kamera savaşını kaybettiğini belirtiyor. iPhone 7 Plus ve LG G6 da dahil olmak üzere birkaç üst düzey kamera, zum veya geniş açılı fotoğrafçılığı geliştirmek için arkada çift kamera kullandı.

Apple'ın bu sonbaharda, Samsung ile aynı yolda ilerleyip dar çerçeve ve OLED ekrana sahip yeni nesil iPhone'u tanıtması bekleniyor. Ayrıca, Apple'ın, kablosuz şarj etme, ekranın altında bir parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemi de dahil olmak üzere, yeni iPhone'unda bir dizi daha büyük yükseltme planladığı bildiriliyor.

Dilerseniz, sonraki sayfalarda Apple iPhone 7 Plus ve Galaxy S8+ karşılaştırmasını inceleyerek hangisinin daha iyi olduğuna siz karar verebilirsiniz.