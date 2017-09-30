iPhone 8 Android'i gücüyle toz duman etti

Son birkaç yıldır Apple, iPhone akıllı telefonlarında kullandığı güçlü yonga setleri ile iPhone ve Android destekli telefonlar arasında bir performans farkı yarattı. Apple iPhone 8 ve Apple iPhone 8 Plus'ın (ve bu yılki Apple iPhone X'in ) piyasaya sürülmesi ile şirket, zihin hızını gerektiren bir isim olan A11 Bionic yonga setini kullanıyor.

Geekbench kıyaslama testi oluşturan Primate Labs'un kurucusu John Poole, yeni iPhone modellerinin amiral gemisi türü Android telefonlara kıyasla Geekbench'te % 50'den fazla puan aldığını belirtti. Poole ile ilgili en büyük soru şu ki neden sadece bu zamanı Apple için performans olarak görüyorsunuz?

Primate Labs Kurucu John Poole, "Tamamıyla anlamadığım şey, Android tarafında performansın durgunluğa düştüğü nedenler, çünkü burada büyük bir sıçrayış görmüyorsunuz. Orada neler olup bittiğini anlamıyorum. Bu noktada masa üstü sınıfı bir bilgisayardaki performansa sahip olmalıydı, başka bir yol izlemenin hiçbir yolu yoktu. Video dosyalarını düzenlemek için ilk nesil iPhone'umu kullanmayı düşünmemiştim, deli olduğunuzu düşünmüştüm. Dedi.

Apple'ın kendi yonga setini tasarlama ve geliştirme kararı, iPhone'la gitmek istediği yönü belirleme konusunda bir avantaj sağlıyor. Samsung'un Exynos yonga setleri ve Huawei'nin kendi bünyesindeki Kirin hattına sahip olmasına rağmen, Android telefonları, farklı chipset üreticilerinden yonga setleri tedarik eden çok sayıda farklı üreticiden gelebiliyor. Bu, düzgün olmayan bir performansa neden olur ve Android'in Apple'ı yakalamasını zorlaştırır.